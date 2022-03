Atomkraftwerke in der Ukraine: Alles unter Kontrolle?

Atomkraft ist Spielball im Ukraine-Krieg. Ihre internationale Überwachung wird erschwert.

Seit die russischen Truppen die Atomanlagen in Tschernobyl und Saporischschja eingenommen haben, häufen sich die Probleme: zuerst der Brand eines Gebäudes unweit eines Reaktors in Saporischschja, dem größten Atomkraftwerk Europas, dann der Stromausfall in Tschernobyl, der nach russischen Angaben am Donnerstag inzwischen behoben sein soll.

Zudem konnte die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) in den vergangenen Tagen nicht mehr auf Überwachungssysteme der beiden Standorte zugreifen, wo große Mengen an Nuklearmaterial in Form von abgebrannten oder frischen Kernbrennelementen lagern sollen. Während ...