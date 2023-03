Atomwaffen in Belarus: Einschüchterungsversuch oder ernste Bedrohung?

Der russische Präsident kündigt an, Atomwaffen in Belarus zu stationieren. Er will damit auch die Unterstützung für die Ukraine im Krieg mit Russland brechen.

Zurückgelehnt im Sessel kündigt Kremlchef Wladimir Putin in ruhigem Ton im russischen Staatsfernsehen die Stationierung taktischer Atomwaffen in Belarus an. Die Nachricht aus Moskau macht am Samstagabend blitzschnell die Runde. Erstmals rückPutin nun die nuklearen Geschosse näher an die EU und Nato heran.

Es ist eine neue konkrete Atomdrohung, nachdem der russische Präsident bereits die strategischen Nuklearwaffen im Zuge seines Krieges in der Ukraine in erhöhte Bereitschaft versetzt hat - zur Abschreckung der Nato. Putin will sich Gehör ...