Attentäter von Paris bekannte sich zu Jihadisten-Miliz IS

Der 26-Jährige, der in Paris einen deutschen Touristen erstochen und zwei weitere Menschen verletzt hat, hat sich in einem Video zur Jihadisten-Miliz "Islamischer Staat" (IS) bekannt. Er habe es im Onlinedienst X (vormals Twitter) veröffentlicht, von einem im Oktober eingerichteten Konto, auf dem er viele Beiträge "zur Hamas, zu Gaza und zu Palästina" veröffentlicht habe, teilte die französische Anti-Terrorismus-Staatsanwaltschaft am Sonntagabend in Paris mit.

BILD: SN/APA/AFP/DIMITAR DILKOFF Ein Deutscher wurde am Samstag in Paris erstochen