Attentäterin von Tunis war arbeitslose Hochschul-Absolventin

Die tunesischen Behörden haben die Selbstmordattentäterin identifiziert, die sich am Montag in der Innenstadt von Tunis in die Luft gesprengt hatte. Der Sprengsatz sei von der 30 Jahre alten arbeitslosen Hochschulabsolventin Mna Guebla gezündet worden, sagte ein Justizsprecher am Dienstag in Tunis. Sie sei bisher nie als potenzielle Extremistin aufgefallen.

SN/APA (AFP)/FETHI BELAID Tatortermittler in Tunis am Werk