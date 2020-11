Nach dem Anschlag in Wien kontrolliert die deutsche Bundespolizei die deutsch-österreichische Grenze mit erhöhter Wachsamkeit. "Unsere Kräfte sind entsprechend sensibilisiert", sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Potsdam am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Die Kontrolle der Grenze sei nun ein "taktischer Schwerpunkt". Die Grenzbeamten beachteten genau, ob es Auffälligkeiten "aus dem entsprechenden Spektrum" gebe.

SN/APA (dpa/Archiv)/Sven Hoppe Erhöhte Wachsamkeit an der deutsch-österreichischen Grenze