Attila Hildmann - vom veganen Koch zum rechten Hetzer

Mit Kochbüchern wie "Vegan for Fun" wurde der Berliner Attila Hildmann bekannt. Nun sucht ihn die deutsche Polizei per Haftbefehl wegen Volksverhetzung.

"Vegan for Fun" oder "Vegan for Fit" heißen seine Kochbücher, die sich seit 2011 über eine Million Mal verkauften und Attila Hildmann zum "Jamie Oliver der veganen Küche" machten, wie eine Zeitung vor wenigen Jahren anerkennend bemerkte. Die Bücher beinhalten Hildmanns Versprechen, durch Sport und vegane Ernährung in nur 30 Tagen zu einem gesunden Körper zu finden. Hildmann, der in jungen Jahren selbst übergewichtig war und heute sportlich-fit ist, konnte von den Erlösen fürstlich leben. Durch Berlin kurvte der selbstbewusste ...