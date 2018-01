Auch deutsche Panzer rollen gegen Kurden

Ein neuer Rekord von Waffenexporten hat in Deutschland zu heftiger Kritik geführt. Am Pranger: Außenminister Sigmar Gabriel.

Noch am Sonntag hatte SPD-Chef Martin Schulz auf dem Sonderparteitag die in den Sondierungsgesprächen mit der CDU/CSU vereinbarten Einschränkungen bei den Waffenexporten als großes Plus zugunsten der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen gepriesen. Konkret hatten sich Union und SPD darauf verständigt, keine Rüstungsgüter mehr an die am Jemen-Konflikt beteiligten Länder zu liefern. Daran soll sich auch die derzeit nur geschäftsführend im Amt befindliche Bundesregierung halten.