Die amerikanische Gesundheitsbehörde hält Schulen für "das höchste Risiko" bei der weiteren Verbreitung des Coronavirus. Donald Trump drängt trotzdem auf eine schnelle Öffnung.

US-Bildungsministerin Betsy DeVos drängt im Auftrag des Präsidenten darauf, die Pforten von Schulen und Universitäten im Herbst wieder zu öffnen. "Kinder sind am besten in der Schule aufgehoben", erteilte DeVos anderen Modellen eine Abfuhr. In einigen Schulen war etwa vorgesehen, ...