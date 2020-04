Die Debatte umfasst Immunitätsausweise, spezielle Coronaspitäler und Tracking-Apps. Die Ausgangssperren dürften aber noch bis Mitte Mai in Kraft bleiben.

Die ersten Tage im März 2020 könnten in die italienische Geschichte eingehen als die Zeit, in der man sich zwischen Verona und Messina zuletzt mit den in Italien üblichen Wangenküssen begrüßte. Abstandhalten wird auch das Mantra bleiben, sobald die Sperrmaßnahmen ...