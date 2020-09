Auch Slowenien setzt Teile Österreichs auf Rote Liste

Nach mehreren anderen europäischen Ländern hat nun auch Slowenien wegen rasant steigender Coronavirus-Infektionszahlen in Österreich die Bundesländer Wien, Tirol und Vorarlberg auf seine Rote Liste für die Einreise gesetzt. Das beschlossen die Regierung in Ljubljana am Sonntagabend.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Grenze zwischen Slowenien und Österreich