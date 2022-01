Auch Union unterstützt zweite Amtszeit Steinmeiers

Nach SPD, Grünen und FDP unterstützt auch die Union eine zweite Amtszeit des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Die Präsidien von CDU und CSU beschlossen am Mittwoch eine entsprechende Empfehlung an die eigenen Wahlleute in der Bundesversammlung, meldete die Deutsche Presse-Agentur. Knapp sechs Wochen vor der Wahl am 13. Februar kann das Staatsoberhaupt damit auf breite Zustimmung für eine weitere fünfjährige Amtszeit zählen. Steinmeier ist seit 2017 im Amt.

SN/APA/dpa/Bernd von Jutrczenka Steinmeier vor zweiter Amtszeit