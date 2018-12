Auch US-Sondergesandter für Kampf gegen den IS tritt zurück

Nach Verteidigungsminister Jim Mattis tritt jetzt auch der US-Sondergesandte für den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS), Brett McGurk, zurück. McGurk gebe seinen Posten zum 31. Dezember auf, sagte am Samstag ein Vertreter des Außenministeriums in Washington, der nicht namentlich genannt werden wollte.

SN/APA (AFP/Archiv)/AHMAD ABDO Brett McGurk ist der nächste Abgang im US-Politchaos