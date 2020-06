Russland und die USA haben ihre Abrüstungsgespräche vertagt. Nun wird die Zeit knapp, um den Vertrag zu retten.

Die Gespräche über die Zukunft des Abrüstungsvertrags "New Start" seien "wie von den Präsidenten Trump und Putin angewiesen" verlaufen. Das sagte der US-Sonderbeauftragte für Abrüstungsfragen, Marshall Billingslea, am Dienstag in Wien. Und genau wie ihn Präsident Donald Trump wohl angewiesen ...