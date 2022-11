"Auf dem Highway zur Klimahölle"

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres redete den in Ägypten versammelten Politspitzen ins Gewissen. Jedes Zehntelgrad zähle, erklärte Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

"Antonio Guterres ist der engagierteste Kämpfer gegen den Klimanotstand, den man sich nur vorstellen kann." Das sagt Bundespräsident Alexander Van der Bellen über den UNO-Generalsekretär. Am Montag trafen die beiden in Sharm el Sheikh auf dem 27. UN-Klimagipfel zusammen

Das Thema ist bedrückend. Die Erde heizt sich immer mehr auf. Ab 1,5 Grad plus drohen Kippeffekte, ab der die Lage in vielen Regionen der Welt nach Erkenntnissen der Wissenschaft außer Kontrolle geraten wird.

Mehr als 1,1 Grad ist es im Schnitt seit Beginn des Industriezeitalters bereits wärmer geworden. Viel fehlt also nicht mehr. "Wir sind auf einem Highway zur Klimahölle und haben den Fuß auf dem Gaspedal", erklärte Guterres in einer düsteren und aufrüttelnden Rede.

In den Reihen vor ihm saßen viele, die den fatalen Kurs noch korrigieren könnten: Staatschefs wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Regierungschefs wie der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz. Montag und Dienstag waren und sind die Spitzenrepräsentanten der Staaten der Welt am Wort.

Für Österreich ist Alexander Van der Bellen nach Ägypten gereist. Es ist die erste Auslandsvisite seit seiner Wiederwahl. Allein das zeigt: Klimaschutz ist ihm wichtig. Es sei oft schwierig zu erklären, warum jedes Zehntelgrad zähle, meint Van der Bellen. Und versucht es dann doch, indem er an den angenehm sonnigen Oktober erinnert, der rund zehn Grad wärmer war als im langjährigen Monatsvergleich: "Was ist, wenn das Gleiche im März, April passiert, im Juli, ohne Regen?" fragt er und gibt die Antwort; Die Folgen nicht nur für die Landwirtschaft wären verheerend.

Der Klimawandel finde nicht nur irgendwo in Afrika statt, erklärt der Bundespräsident. Speziell in den Alpen schreite die Erwärmung doppelt so schnell voran wie im Rest der Welt.

Guterres drückte es drastischer aus. Die Menschheit könne sich jetzt entscheiden zwischen einem "Klimasolidaritätspakt oder einen kollektiven Selbstmordpakt". Der UN-Generalsekretär forderte einen "historischen Vertrag" zwischen dem reichen Norden und dem ärmeren Süden: "Ein Pakt, in dem wohlhabendere Länder und internationale Finanzinstitutionen finanzielle und technische Hilfe leisten, um Schwellenländern dabei zu helfen, ihren eigenen Übergang zu erneuerbaren Energien zu beschleunigen."

Dabei hätten China und die USA als die beiden größten Volkswirtschaften eine "besondere Verantwortung", sagte Guterres. Die beiden Staaten sind auch die größten größten Emittenten von Treibhausgas. Im Vorjahr beim Klimagipfel in Glasgow waren sie sich überraschenderweise nahe gekommen. Sie hatten gelobt, für den Klimaschutz ihre vielen Konflikte überbrücken und in diesem entscheidenden Jahrzehnt eng zusammenarbeiten zu wollen, um die Treibhausgasemissionen zu senken. Doch seither und im Zuge von Wladimir Putins Überfall auf die Ukraine ist der Graben zwischen den beiden Supermächten wieder tiefer geworden.

Guterres forderte weiters, dass alle Regierungen die Zufallsgewinne fossiler Energieunternehmen besteuern. "Lassen wir das Geld an Menschen weiterleiten, die mit steigenden Lebensmittel- und Energiepreisen zu kämpfen haben, und an Länder, die durch die Klimakrise Verluste und Schäden erleiden."

Bis Ende nächster Woche dauert die Klimakonferenz in Sharm el Sheikh noch. Sie ist für dieses Jahr die Chance, ein Stück voranzukommen im weltweiten Klimaschutz. Ob das gelingen kann? Es sei nicht leicht, optimistisch zu sein, räumt Alexander Van der Bellen ein - und fügt hinzu: "Aber notwendig."