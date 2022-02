Auf dem Land hat es Ungarns Opposition schwer

Viktor Orbáns Herausforderer beklagt den Einfluss des Premierministers auf die Medien.

Die Parlamentswahl in Ungarn im April ist eine der wichtigsten Wahlen in der EU in diesem Jahr - und der rechtsnationale Regierungschef Viktor Orbán muss zum ersten Mal seit zwölf Jahren um die Macht in Budapest bangen. Sechs Oppositionsparteien, die in den Umfragen derzeit nur knapp hinter seiner Partei Fidesz liegen, haben sich auf einen Kleinstadt-Bürgermeister als gemeinsamen Herausforderer Orbáns verständigt. Er heißt Péter Márki-Zay und verspricht, Ungarn wieder auf EU-Kurs zu bringen, wenn er die Wahl am 3. April ...