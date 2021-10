Auf dem Weg zur nächsten Flüchtlingskrise?

Es kommen wieder mehr Migranten auf illegale Weise in die EU. Und wieder hadert Europa damit.

Die Pandemie hatte der EU in Sachen illegaler Migration eine Verschnaufpause verschafft. Jetzt steigen die Ankunftszahlen wieder und mit ihnen der Handlungsbedarf. Ein Überblick über die neue Ausgangslage.



1. Steigen die Migrationszahlen so stark wie 2015?

Gemessen an der Zahl der Ankünfte von Migranten sind wir weit von einer Situation wie 2015 entfernt. Damals kamen laut der Internationalen Organisation für Migration (IOM) etwas mehr als eine Million Migranten in der EU an. Die Zahl sank seither ...