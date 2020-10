Auf der einsamen Insel: Irland im Lockdown

Irland hat einen Lockdown angeordnet. Mit harten Regeln will die Regierung das Virus in den Griff bekommen. Auf der Nachbarinsel sind die Vorschriften dagegen kaum noch zu überblicken.

Es werde ein harter Winter, sagte der irische Premier, als er am Montagabend vor die Presse trat, um die neuen Coronamaßnahmen zu verkünden: Alle nicht notwendigen Geschäfte müssen schließen, Restaurants und Bars dürfen nur noch Außer-Haus-Service anbieten, wer kann, muss von zu Hause aus arbeiten, Treffen zwischen zwei Haushalten ist selbst im Freien untersagt, Sport im Freien darf nur in einem Radius von fünf Kilometern von zu Hause betrieben werden. Irland ist damit das erste Land in der EU, das ...