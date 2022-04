Auf der Suche nach den guten Nachrichten

In den vergangenen Wochen sind auch Dinge passiert, die ermutigen. Wir haben sie gefunden.

Reederei exportiert keinen Plastikmüll mehr

Die drittgrößte Reederei der Welt, die CMA CGM, stellt ab Juni den Transport von Kunststoffmüll auf ihren 566 Schiffen ein. Damit will der französische Konzern die Verschmutzung der Meere und die unsachgemäße Entsorgung der Kunststoffe verringern. Bisher wurden jährlich rund 500.000 Tonnen Plastikmüll, vorwiegend aus den Industrieländern, in Richtung Südostasien verschifft. Dort wird die "Entsorgung" günstiger angeboten, als ein Recycling in den Herkunftsländern kosten würde. Leider wird der Müll in den südostasiatischen Ländern ...