Auf hohen Absätzen ins Weiße Haus? Das ist Nikki Haley.

Donald Trump hat seine erste offizielle Konkurrentin: Die indisch-stämmige Politikerin und Diplomatin Nikki Haley will als erste Frau bei der Wahl 2024 US-Präsidentin werden. Hat sie eine Chance?

Der frühere US-Präsident Donald Trump bekommt erste ernst zu nehmende Konkurrenz im Kampf um die republikanische Präsidentschaftskandidatur 2024: Nikki Haley, frühere Gouverneurin von South Carolina und ehemalige Botschafterin der USA bei den Vereinten Nationen hat am Dienstag per Video ihre Kandidatur angekündigt. "Freut euch! Zeit für eine neue Generation", schrieb Haley beim Kurznachrichtendienst Twitter und erklärte im dazugehörigen Video: "Ich bin Nikki Haley und ich kandidiere als Präsidentin." Auf den kurzen Clip soll am Mittwoch eine längere Rede in ...