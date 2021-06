Auf in den Kulturkampf gegen liberalen Westen

Alte Werte, alte Feinde: Wie die Regierungen in Polen und Ungarn Stimmungen für sich ausnutzen.

Viktor Orbán weiß gar nicht, was die im Westen von ihm wollen. Er sei schon zu kommunistischen Zeiten ein "Kämpfer für Schwulenrechte" gewesen, behauptet der ungarische Premier und lädt alle Zweifler nach Budapest ein. "Da gehören Regenbogenfahnen zum Straßenbild." Im Übrigen sei das neue Kinderschutzgesetz in keiner Weise gegen Homosexuelle gerichtet.

Was Orbán verschweigt: Die bunten Fahnen baumeln an den Balkonen seiner schärfsten Kritiker. Und in dem Gesetz wird der Kampf gegen Kinderschänder mit dem Verbot verknüpft, Homo- ...