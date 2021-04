Aufbruch in Amerika: Joe Biden beschwört Errungenschaften der ersten 100 Tage

Der Präsident nutzt seinen ersten Auftritt vor dem Kongress, um Unterstützung für seine Reformagenda zu werben.

Bevor er zur Sache kommt, erlaubt sich der 46. Präsident der Vereinigten Staaten zwei persönliche Anmerkungen. Ein wenig nostalgisch merkt Biden seine Heimkehr in den Kongress an, in dem er 34 Jahre lang den Bundesstaat Delaware als Senator vertrat. Und er hebt einen historischen Moment hervor, auf den Amerika bis zu diesem Tag warten musste. Der Präsident begrüßt hinter sich eine "Madame Speaker" and "Madame Vizepräsidentin".

Damit machte der älteste ins Amt gewählte Präsident der Vereinigten Staaten ganz ...