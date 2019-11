Aufdeckerjournalisten sind im Visier von Killern

In Malta führen Enthüllungen über den Mord an der Journalistin Daphne Caruana Galizia jetzt zu einem politischen Beben. Und in der Slowakei ziehen die Ermittlungen zum Mord an dem Journalisten Jan Kuciak weiter Kreise. Die demokratische Wertegemeinschaft EU muss entsetzt darüber sein.

Die Lage für Berichterstatter in Europa sei bedrohlicher geworden, sagt Roberto Saviano. Es gebe "kein sicheres Terrain mehr". Der Journalist berichtet seit Jahren über die Praktiken der Mafia in Italien. Sein Buch "Gomorrha" über die Mafia in Neapel hat ihn international bekannt gemacht. Seither ist er im Visier des organisierten Verbrechens. "Personenschutz ist kein Privileg, es ist ein Drama," versichert Saviano. Allen Drohungen zum Trotz will sich der Autor nicht einschüchtern lassen, sondern weiter schreiben.



Dass Journalisten bedroht oder gar ermordet werden, schien bisher vor allem ein Thema in Ländern wie Russland, der Türkei oder Mexiko zu sein. Es ist eine neue, beunruhigende Entwicklung, dass Morde an kritischen Berichterstattern nun sogar mitten in EU-Staaten verübt werden. In Malta führen neue Enthüllungen über die Hintergründe des Attentats auf die Journalistin Daphne Caruana Galizia gerade zu einem politischen Beben.



Am Dienstag traten Keith Schembri, der Kabinettschef von Ministerpräsident Joseph Muscat, sowie der Tourismusminister Konrad Mizzi zurück. Wirtschaftsminister Chris Cardona will sich aus der Regierung zurückziehen, bis die Causa geklärt ist. Alle drei stritten jegliche Verwicklungen in den Fall ab. Der Regierungschef versicherte zwar, dass er mit Sicherheit zurücktreten würde, wenn es "irgendeine Verbindung" zwischen dem Mord und ihm selbst geben würde. Doch einen Abschied von seinem Amt lehnt Muscat vorerst ab.



Die 53-jährige Daphne Caruana Galizia war am 16. Oktober 2017 bei einem Bombenanschlag auf ihr Auto getötet worden. Ihre Ermordung löste europaweit Erschütterung aus. Jahrzehntelang hatte Maltas bekannteste Journalistin über Korruption in der politischen und wirtschaftlichen Elite der Mittelmeerinsel geschrieben. Seit der Wahl der sozialdemokratischen Labour-Partei im Jahr 2013 enthüllte Galizia, wie sich Regierungsmitglieder mit schmutzigen Geschäften die Taschen gefüllt hatten. Die Journalistin gehörte zu den Aufdeckern der "Panama Papers" und konnte nachweisen, dass Mizzi und Schembri in Panama Firmen unterhalten hatten, mit denen sie heimlich Schmiergelder kassieren konnten.



Galizia war wegen ihrer Recherchen über Korruption, Geldwäsche, Günstlingswirtschaft und andere illegale Geschäfte in Malta seit jeher die Zielscheibe von Beschimpfungen, Drohungen und Attacken gewesen. Geschützt hatte sie, die kriminelle Machenschaften enthüllt hat, vonseiten der Politik und der Behörden offenbar niemand. Galizias Familie hofft jetzt darauf, dass sich der abscheuliche Mord endlich aufklären lässt und die Drahtzieher des Verbrechens doch noch zur Rechenschaft gezogen werden. "Wir kommen der Gerechtigkeit in diesen Tagen ein Stück näher," sagte Galizias Schwester Corinne Vella in einem Gespräch mit der deutschen Tageszeitung "Die Welt".



Der zweite Mord an einem Aufdecker von Korruptionspraktiken erschütterte die Slowakei. Der Journalist Jan Kuciak und seine Verlobte Martina Kusnirova wurden am 21. Februar 2018 in ihrem Haus im westslowakischen Dorf Velka Maca erschossen. Kuciak hatte zuvor über Korruptionsvorwürfe gegen Politiker und Geschäftsleute sowie über mögliche Verbindungen italienischer Mafia-Clans zu slowakischen Regierungsmitarbeitern recherchiert und publiziert. Auch dieser Journalist hatte sich an den Recherchen zu den "Panama Papers" beteiligt. Nach dem Anschlag auf das Ehepaar führten Massendemonstrationen gegen Korruption und den Missbrauch von EU-Förderungen zum Rücktritt der Regierung in Bratislava. Die Protestbewegung trug auch zur Wahl der liberalen und proeuropäischen Politikerin Zuzana Caputova im März 2019 zur Staatspräsidentin bei.



Vor wenigen Wochen wurde der Unternehmer Marian Kocner angeklagt. Er soll laut Staatsanwaltschaft den Mord an Kuciak in Auftrag gegeben haben. Aber der Korruptionssumpf in der Slowakei scheint noch längst nicht trockengelegt zu sein. Der mutmaßliche Auftraggeber des slowakischen Journalistenmordes vom Februar 2018 hat offenbar systematisch Richter bestochen, die über seine zahlreichen Betrugsfälle zu entscheiden hatten. Das hat der Slowakische Richterrat als oberste Standesvertretung aller Richter des Landes am Dienstag erstmals öffentlich bestätigt. Wegen des Verdachts der Korruption will der Richterrat nach mehrwöchigen Untersuchungen nun zunächst gegen zwei Richter ein internes Disziplinarstrafverfahren eröffnen. Unter Verdacht stehen aber noch weitere Richter.



Dass Journalisten wegen der Ausübung ihres Berufes heute auf unserem Kontinent um ihr Leben fürchten müssen, ist nach Ansicht von politischen Beobachtern ein Alarmsignal erster Ordnung für die demokratische Wertegemeinschaft Europäische Union. Auf schärfste Kritik müsse es folglich stoßen, dass die Regierungen von Mitgliedern dieser Union wie Ungarn und Polen die Pressefreiheit zu knebeln versuchen.