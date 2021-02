Aufruf zu Protesten in Myanmar

Mehr als zwei Wochen nach dem Militärputsch in Myanmar reißt der Protest gegen den Sturz der Regierung und die Inhaftierung der De-Facto Regierungschefin Aung San Suu Kyi nicht ab. Die Regierungspartei National League for Democracy (NLD) wie auch Aktivisten riefen zu erneuten Großdemonstrationen im Laufe des Tages auf. "Lasst uns zu Millionen zusammenkommen, um die Diktatoren zu stürzen," schrieb der Aktivist Khin Sandar am Mittwoch auf Facebook.

SN/AFP/YE AUNG THU Ein Ende der Unterdrückung wird gefordert