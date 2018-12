Aufruhr in Barcelona

Katalonien empfing die spanische Regierung mit Ausschreitungen. In der Frage der Unabhängigkeit gibt es nur eine schwache Annäherung.

Der Empfang in Barcelona war alles andere als freundlich: Spaniens sozialistischer Regierungschef Pedro Sánchez und seine Minister wurden Freitag in der katalanischen Regionalhauptstadt mit Pfeifkonzerten und Buhrufen begrüßt. "Sie sind nicht willkommen", hieß es im Aufruf der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung ANC. Der Protest mit Straßenblockaden und Märschen von einigen Tausend Befürwortern der Unabhängigkeit wurde auch von Gewalt begleitet. Einige Hundert vermummte Separatisten lieferten sich Straßenschlachten mit der Polizei, die mit rund 9000 Beamten in Barcelona aufmarschiert war.