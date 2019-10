Aufstieg und Niedergang der IS-Miliz

Oktober 2019

Die Türkei startet am 9. Oktober eine Militäroffensive in Nordostsyrien gegen die kurdische YPG-Miliz. International gibt es Befürchtungen, dass die von den Kurden zu tausenden in Lagern inhaftierten IS-Kämpfer und deren Angehörige flüchten könnten. Bis zu 3.000 dieser Gefangenen sind Ausländer. Es gelingt den USA, al-Baghdadi in der Provinz Idlib im Nordwesten Syriens aufzuspüren. US-Spezialkräfte starten in der Nacht auf 27. Oktober einen Angriff mit acht Hubschraubern. Al-Baghdadi flüchtet sich in einen Tunnel und zündet eine Sprengstoffweste. US-Präsident Donald Trump gibt den Tod des IS-Anführers wenige Stunden später im Weißen Haus offiziell bekannt.