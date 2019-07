Auftritt vor Kongress: Ex-Sonderermittler belastet Trump

In einer Anhörung vor dem US-Kongress hat der Ex-Sonderermittler in der Russland-Affäre, Robert Mueller, deutlich gemacht, dass Präsident Donald Trump durch seine Untersuchungen nicht komplett entlastet wurde. Mueller verneinte am Mittwoch bei seiner Anhörung vor dem US-Repräsentantenhaus mehrfach, dass Trump durch die Ermittlungen vom Vorwurf der Justizbehinderung freigesprochen worden sei.

SN/APA (AFP)/JIM WATSON Der Ex-Sonderermittler musste sich zahlreichen Fragen stellen