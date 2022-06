Aung San Suu Kyi in Einzelhaft

Die in Myanmar entmachtete Ex-Regierungschefin und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi ist nach Angaben der Militärjunta in der Hauptstadt Naypyidaw in ein Gefängnis gebracht worden. Sie befindet sich dort in Einzelhaft, teilte Militärsprecher Zaw Min Tun am Donnerstag mit. Die 76-Jährige war im Zuge des Militärputsches vom Februar 2021 unter Hausarrest gestellt worden.

SN/APA/AFP/STR Friedensnobelpreisträgerin seit Februar 2021 unter Hausarrest