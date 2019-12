Aung San Suu Kyi verteidigt Myanmar gegen Völkermord-Klage

Die Friedensnobelpreisträgerin und Regierungschefin von Myanmar, Aung San Suu Kyi, wird vor dem Internationalen Gerichtshof zu Völkermord-Beschuldigungen gegen ihr Land Stellung nehmen. Gambia hat vor dem höchsten UN-Gericht in Den Haag ein Verfahren angestrengt und beschuldigt das Land des Völkermordes an der muslimischen Minderheit der Rohingya. Suu Kyi wird am Mittwoch ihr Land verteidigen.

SN/APA (AFP)/FRANK VAN BEEK Aung San Suu Kyi wird in Den Haag die Haltung ihres Landes verteidigen