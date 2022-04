Aus Afrika kommt Hilfe für die Menschen in der Ukraine

Freiwillige spenden Lebensmittel sowie Medizin - und zeigen, dass Südafrika nicht nur ein "Nehmer-Land" ist.

Seit einigen Wochen hat die südafrikanische Hilfsorganisation "Gift of the Givers" ein neues Einsatzgebiet: die Ukraine. "Die geografische Lage zählte für uns nicht. Bei der Entscheidung ging es einzig darum, dass Menschen in Schwierigkeiten sind", sagt deren Gründer Imtiaz Sooliman.

Im vergangenen Monat versorgte "Gift of the Givers" ukrainische Binnenvertriebene und ein Waisenhaus mit Decken, Matratzen und Lebensmitteln. Alte und kranke Bewohner in Kiew belieferten die Helfer in ihren Wohnungen mit Rationen und Tierheime mit Futter. In die ...