Aus Angst vor Corona: Putin verschanzt sich im "Bunker"

Der russische Präsident gehört zur Risikogruppe. Wer ihn besuchen will, muss zuvor 14 Tage in Quarantäne.

Dynamisch kommt Wladimir Putin die Gangway des Flugzeugs herunter, mit dem er in der Stadt Sarow, knapp 400 Kilometer östlich von Moskau, angekommen ist. Das russische Staatsfernsehen sendet Bilder von einem lächelnden Präsidenten, der die Umstehenden mit Handschlag begrüßt. Verwunderung macht sich in Russland breit. Nicht, weil sich der 68-Jährige nach Wochen der Abwesenheit zum ersten Mal wieder in der Öffentlichkeit zeigt. Die Menschen irritiert vielmehr, dass Putin so tut, als gäbe es im Land keine Pandemie.

