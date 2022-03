Aus dem Kriegschaos berichten, was ist

Nachrichten aus der Ukraine zu liefern ist gefährlich - und oft logistisch eine Herausforderung.

Wie viele Journalisten derzeit aus der Ukraine berichten, lässt sich nur schwer sagen. Die BBC etwa schreibt offensiv, wo ihre neun Korrespondenten in der Ukraine stationiert sind, andere Agenturen und Medien verlauten Zahl und Standort ihrer Kriegsberichterstatter aus Sicherheitsgründen nicht. Immer wieder reisen zudem ausländische Journalisten in die Ukraine ein - und andere aus. Ein Anlaufpunkt für viele ist das Zentrum für Pressefreiheit in Lwiw, das die Organisation Reporter ohne Grenzen gemeinsam mit ihrem ukrainischen Partner, dem Institut für Masseninformation ...