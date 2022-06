Aus für den Verbrennungsmotor 2035

Das EU-Parlament legt sich fest. 2035 sollen nur noch Pkw und Kleintransporter zugelassen werden, die kein CO2 ausstoßen. Andere zentrale Klimavorhaben scheiterten vorerst.

Das Schicksal des Verbrennungsmotors scheint besiegelt. Seine Zeit läuft 2035 ab. So hat es die EU-Kommission vor rund einem Jahr in ihrem Klimapaket "Fit for 55" vorgeschlagen. So will es das EU-Parlament in einem Beschluss, den es am Mittwoch im EU-Parlament in Straßburg fasste.

Dafür dürfte sich auch eine Mehrheit der EU-Staaten finden. Deutschland mit seiner traditionsreichen Autoindustrie hat sich bereits zum Ausstiegsdatum 2035 bekannt. Auch mehrere große Auto-Hersteller, darunter Mercedes und Ford, haben im November auf der ...