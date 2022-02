Aus für Putins Informationskrieger in Europa

Die EU schiebt Putins Propagandakriegern einen Riegel vor.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat am Sonntag ein Verbot der russischen Staatsmedien RT und Sputnik, sowie ihrer Tochtergesellschaften in der EU verkündet. Das ist ein nachvollziehbarer Schritt: Die Medien arbeiteten schon seit Jahren nicht journalistisch, sie sind eine kriegerische Waffe der russischen Staatsführung in ihrem Informationskrieg gegen den Westen.

Das musste in den vergangenen Tagen auch all jenen klar werden, die noch mit RT und Co. geliebäugelt haben. Die Sender und Webseiten verbreiten Putins infame Kriegspropaganda ungefiltert ...