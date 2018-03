Aus Nordkorea kommen Friedenstöne

Die jüngsten Gipfeltreffen fanden in den Jahren 2000 und 2007 statt. Nun soll es ein nächstes geben. Auf der Koreanischen Halbinsel kündigt sich eine Entspannungsphase an.

Es ist ein Durchbruch in der nordostasiatischen Atomkrise: Nord- und Südkorea wollen wieder direkt miteinander reden. Im April wollen die beiden Länder ein Gipfeltreffen in dem Grenzort Panmunjeom abhalten. Das bestätigte die südkoreanische Regierung gestern, Dienstag. Dabei sollen der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un und Südkoreas Präsident Moon Jae In direkt miteinander sprechen. Ziel sei eine Verringerung der Spannungen zwischen den Ländern, verlautete aus Seoul. Nordkorea hatte in den vergangenen Monaten durch aggressive atomare Aufrüstung die Angst vor einem Krieg geschürt.