Auschwitz-Prozessakten nun Teil des Weltdokumentenerbes

Die Akten des ersten Frankfurter Auschwitz-Prozesses (1963-1965) sind offiziell ins "Gedächtnis der Welt" aufgenommen worden. Verena Metze-Mangold, Präsidentin der Deutschen Kommission der Weltkulturorganisation UNESCO, erinnerte vor der Übergabe der Urkunde am Mittwoch in Frankfurt an die Bedeutung der Prozessakten auch für die Gegenwart.

SN/APA (dpa/Archiv)/Roland Witschel Auschwitzprozess in Frankfurt am 20. Dezember 1963: In der ersten Reihe sitzt der Angeklagte Victor Capesius (mit dunkler Brille), hinter ihm steht der Angeklagte Oswald Kaduk.