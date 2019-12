Auschwitz-Überlebender: "Eine Pflicht den Toten gegenüber"

Eine kalte Wintersonne scheint durch die Fenster in die elegante Wohnung in Berlin-Grunewald. Leon Schwarzbaum legt seine Hand über die Augen und berichtet von Auschwitz. "Ich habe Glück gehabt zu überleben. Meine Freunde, meine Verwandten haben nicht das Glück gehabt", sagt der 98-jährige deutsche Jude, der als junger Mann in das größte NS-Vernichtungslager deportiert wurde.

SN/APA (AFP)/ODD ANDERSEN Leon Schwarzbaum hält die Geschichte lebendig