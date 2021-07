Auseinandersetzungen am Tempelberg in Jerusalem

Auf dem Tempelberg (Al-Haram al-Sharif) in Jerusalem ist es am Sonntag erneut zu Konfrontationen gekommen. Am jüdischen Fasten- und Trauertag Tisha B'Av bewarfen junge Muslime nach Polizeiangaben Polizisten auf der Anlage mit Steinen. Sie protestierten nach Medienberichten gegen den Besuch Hunderter Juden auf dem Tempelberg.

SN/APA/AFP/AHMAD GHARABLI Betende Juden, protestierende Palästinenserinnen