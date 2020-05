Ausgangsbeschränkungen in Großbritannien bleiben bis Juni

Der britische Premierminister Boris Johnson hat in seiner Fernsehansprache zwar keine Ende, aber zumindest eine vorsichtige Lockerung der Kontaktbeschränkungen in der Coronavirus-Pandemie angekündigt. Die prinzipiellen Ausgangsbeschränkungen blieben noch bis mindestens zum 1. Juni in Kraft, sagte er am Sonntagabend.

SN/APA (AFP/10 Downing Street)/ANDR Britischer Premierminister Boris Johnson