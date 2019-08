Ausgangssperren im indischen Teil von Kaschmir verhängt

Im indischen Teil der Unruheregion Kaschmir wachsen die Spannungen. Die Behörden verhängten am Montag Ausgangssperren in der regionalen Hauptstadt Srinagar und in umliegenden Gebieten. Internetdienste wurden blockiert, das Handynetz und das Festnetz abgeschaltet, wie ein Reporter berichtete. Mehrere Regionalpolitiker erklärten, sie seien unter Hausarrest gestellt worden.

In Kaschmir wachsen die Spannungen