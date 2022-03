Ausgesetzes Atomabkommen - USA fordern rasche Entscheidung

Die USA haben von Moskau und Teheran rasche Entscheidungen für die Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran gefordert. Die Regierung in Washington glaube, dass das Abkommen von 2015 noch gerettet werden könne, sagte Außenamtssprecher Ned Price am Freitag. Aber die dafür nötigen Entscheidungen müssten "an Orten wie Teheran und Moskau getroffen werden".

SN/APA/AFP/POOL/MANUEL BALCE CENETA US-Au§enamtssprecher Ned Price