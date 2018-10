Ausgezeichnet, die zwei!

Die Jury für den Friedensnobelpreis greift ein hochaktuelles Thema auf: Tausende Frauen erfahren in Kriegsgebieten sexuelle Gewalt. Zwei Menschenrechtler riskieren im Kampf dagegen ihr Leben.

Der systematische sexuelle Missbrauch von Frauen in Kriegen wird bis heute zumeist totgeschwiegen. Aus Scham trauen sich selbst die Opfer oft nicht, darüber zu reden. Das möchte die norwegische Friedensnobelpreisjury mit ihrer diesjährigen Preisverleihung ändern.

Der Friedensnobelpreis 2018 geht an den kongolesischen Arzt Denis Mukwege und die irakische Menschenrechtsaktivistin und Ex-IS-Sexsklavin Nadia Murad. Sie erhalten ihn "für ihren Einsatz, den Gebrauch sexueller Gewalt als eine Waffe im Krieg zu beenden", verkündete die Juryvorsitzende Berit Reiss-Andersen am Freitag in Oslo. Beide Preisträger stünden "an der Frontlinie" im Kampf gegen sexuelle Gewalt in Kriegen und hätten dafür gesorgt, dass das Problem ins Licht der Öffentlichkeit rücke, sagte die Juryvorsitzende.