Auslands-Uigurinnen machen am Frauentag gegen Peking mobil

Hunderte uigurische Frauen haben bei einer Kundgebung zum Internationalen Frauentag in Istanbul die Unterdrückung ihrer Volksgruppe in China angeprangert. Bei einem Protestmarsch in der Nähe des chinesischen Konsulats forderten sie die Schließung aller sogenannter Umerziehungs- und Haftlager in ihrer chinesischen Heimatprovinz Xinjiang sowie ein Ende des dortigen "Genozids" an der muslimischen Minderheit.

SN/APA (AFP)/OZAN KOSE Schwere menschenrechtliche Vorwürfe gegen Peking