Ausnahmezustand in der Türkei vor sechster Verlängerung

Eineinhalb Jahre nach dem Putschversuch in der Türkei steht der Ausnahmezustand in dem Land vor einer neuen, sechsten Verlängerung. Der Nationale Sicherheitsrat empfahl am Mittwoch in Ankara dessen Fortsetzung, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Die Zustimmung des Parlaments gilt als sicher.

SN/APA (AFP)/ADEM ALTAN Erdogan macht Fethullah Gülen für den Putschversuch verantwortlich