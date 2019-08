Ausnahmezustand in Sri Lanka nach Anschlägen beendet

Vier Monate nach den Anschlägen in Sri Lanka endet in dem Inselstaat der Ausnahmezustand. Präsident Maithripala Sirisena habe das Dekret über den Ausnahmezustand nicht verlängert, teilte das Büro des Staatschefs am Freitag mit. Damit enden die Sondervollmachten für Polizei und Armee, die seit den Anschlägen unter anderem Verdächtige jederzeit festnehmen und für unbestimmte Zeit festhalten konnten.

SN/APA (AFP/Archiv)/LAKRUWAN WANNIA Bei den Oster-Anschlägen starben 258 Menschen