Ausreise von Flüchtlingskindern nach Luxemburg am 15. April

Die Ausreise der ersten zwölf minderjährigen Flüchtlinge aus Griechenland in ein anderes EU-Land wird am 15. April stattfinden. Es sollen neun Kinder aus dem größten Flüchtlingslager Europas, Moria auf der Insel Lesbos, sein, zwei Kinder von der Insel Chios und ein Kind von der Insel Samos nach Luxemburg fliegen, wie die Regierung in Athen am Donnerstag mitteilte.

SN/APA (AFP/Archiv)/LOUISA GOULIAMA Neun Kinder sollen aus dem Flüchtlingslager Moria ausgeflogen werden