Ausschreitungen bei Demonstrationen in US-Metropole Seattle

In der US-Metropole Seattle haben sich Demonstranten am Samstag Zusammenstöße mit der Polizei geliefert. Demonstranten gegen Polizeigewalt setzten vor einem Jugendgefängnis Bauwagen in Brand, die Polizei setzte Blendgranaten und Pfefferspray ein. Nach Angaben der "Seattle Times" wurden 16 Menschen wegen Widerstands gegen Polizisten oder Körperverletzung festgenommen.

SN/APA (AFP/GETTY)/David Ryder 16 Personen wurden laut Medienberichten festgenommen