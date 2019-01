Ausschreitungen bei Mazedonien-Kundgebung in Athen

Aus Protest gegen die geplante Ratifizierung der Namensänderung Mazedoniens in Nord-Mazedonien haben sich am Sonntag Tausende Demonstranten in Athen versammelt. Die griechische Polizei setzte Schlagstöcke und Pfefferspray ein, um eine Gruppe von Rechtsextremisten daran zu hindern, auf den Hof des Parlamentes in Athen vorzudringen.

SN/APA (AFP)/LOUISA GOULIAMAKI Ausschreitungen in Athen