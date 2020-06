Ausschreitungen im Libanon wegen Wirtschaftskrise halten an

Im Libanon ist es die zweite Nacht in Folge zu Ausschreitungen wegen der wirtschaftlichen Lage gekommen. Obwohl die libanesische Regierung am Freitag über Notmaßnahmen zur Linderung der Wirtschaftskrise beraten hatte, gingen am Abend und in der Nacht zum Samstag erneut Demonstranten auf die Straße.

SN/APA (AFP)/PATRICK BAZ Demonstranten setzten Barrikaden in Brand