Ausschreitungen in Barcelona reißen nicht ab

In Katalonien haben Unabhängigkeitsbefürworter die fünfte Nacht in Folge teils gewaltsam gegen die Verurteilung von neun Separatistenführern demonstriert. Die Unruhen in Barcelona ließen nach Mitternacht nur langsam nach.

SN/APA (AFP)/JOSEP LAGO Weiter wütende Proteste gegen Urteile gegen Separatistenführer