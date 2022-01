Außen- und Verteidigungsminister der EU tagen in Brest

Die Außen- und Verteidigungsminister der EU-Staaten - mit Klaudia Tanner und Alexander Schallenberg (beide ÖVP) - beraten am Donnerstag in Brest (Frankreich) über die Pläne für ein neues sicherheitspolitisches Konzept der Europäischen Union. Ein im November 2021 vorgelegter Entwurf sieht unter anderem den Aufbau einer zügig einsetzbaren Eingreiftruppe aus bis zu 5.000 Soldaten vor. Er soll in den nächsten Monaten unter französischer EU-Ratspräsidentschaft beschlossen werden.

SN/APA/FLORIAN WIESER (Archiv)/FLOR Außenminister Schallenberg und Verteidigungsministerin Tanner (ÖVP)